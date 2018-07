Les souscripteurs reviennent à la charge

Par DDK | Il ya 14 minutes | 1 lecture(s)

Les souscripteurs du programme de logements AADL-2013, issus de la commune de Lakhdaria, à une quarantaine de kilomètres au Nord-ouest du chef-lieu de la wilaya de Bouira, sont revenus à la charge hier matin, pour réclamer le lancement du programme des 600 logements AADL dans leur commune. Les protestataires qui se sont rassemblés devant la mairie de Lakhdaria, réclament l’intervention des responsables locaux à leurs têtes le maire, pour réserver une assiette de terrain susceptible d’accueillir le projet. Ils affirment que le projet est bloqué depuis son annonce en 2013, et il demeure le dernier projet AADL de la wilaya de Bouira non encore installé : «La wilaya de Bouira a bénéficié de plus de 3 400 logements du type AADL. Dans toutes les grandes communes de la wilaya, des projets AADL ont été lancés, sauf chez nous à Lakhdaria, où les responsables locaux ainsi que ceux de la direction AADL tardent à trouver une assiette pour accueillir les 600 logements projetés», dira l’un des protestataires. Selon notre interlocuteur, les souscripteurs AADL de Lakhdaria n’ont même pas été convoqués pour le paiement de la deuxième tranche du crédit au logement, contrairement au reste des souscripteurs de la wilaya : «Certains chantiers AADL à Bouira seront livrés à la fin de l’année en cours, et les dossiers des souscripteurs ont été validés puisqu’ils étaient convoqués pour payer la deuxième tranche. Chez nous à Lakhdaria, c’est le flou !» a-t-il ajouté. Pour rappel, la wilaya de Bouira a bénéficié de 3 400 logements de la formule AADL depuis 2013, l’année durant laquelle le programme AADL a été relancé. Les projets pour la réalisation de 2 800 unités de cette formule sont actuellement en cours au niveau des communes de Bouira, Aïn-Bessem, Haïzer, Sour El-Ghozlane, El-Hachimia, Kadiria et M’Chedallah.

O. K.