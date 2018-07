Noyade d’un homme dans une retenue agricole

Par DDK | Il ya 14 minutes | 1 lecture(s)

Un homme de 48 ans, répondant aux initiales de S.K. a trouvé la mort par noyade, dans la soirée de mercredi dernier, dans une retenue agricole située dans la localité de Haouche Saâdi, dans la commune de Sour El-Ghozlane, apprend-on auprès de la cellule de communication de la protection civile de Bouira. Appelés à la rescousse, les sapeurs-pompiers et les plongeurs de l'unité de Sour El-Ghozlane repêcheront difficilement le corps sans vie de la victime et l'achemineront vers la morgue de l’hôpital de Sour El-Ghozlane. Il faut préciser qu’il s’agit du sixième cas de noyade enregistré sur le territoire de la wilaya de Bouira, depuis le mois de juin dernier. Face à l’absence de lieux de baignade autorisée, de la fermeture des 12 piscines de la wilaya et surtout face à la chaleur caniculaire qui frappe actuellement la majorité des communes de la wilaya, les mares d'eau, barrages et oueds sont en passe de devenir, à Bouira, un véritable mouroir faisant d'une année à l'autre des victimes dont le nombre est en hausse, selon les bilans de la protection civile.

O. K.