23 postes d’infirmiers à pourvoir

Par DDK | Il ya 14 minutes | 1 lecture(s)

Le centre hospitalo-universitaire Khelil Amrane de Béjaïa continue le renforcement de son personnel infirmier pour assurer une bonne couverture sanitaire aux patients et faire face à des éventuelles surcharges dans le service des urgences. La direction de l’hôpital vient de recevoir l’aval de la tutelle pour le recrutement des diplômés des sciences infirmières, produit de la faculté de médecine de l’université de Béjaïa. Le nombre de postes à pourvoir est de vingt-trois (23). «En application de la correspondance N° 1137/DGB /DRBCD /SDRI du 31/10/2017, émanant du ministère des Finances, le Centre Hospitalo-universitaire de Béjaïa lance un avis d’appel pour le recrutement des diplômés des sciences infirmières, produit de l’université de Béjaïa dans le grade d’infirmier de santé publique contractuel», a indiqué, dans un communiqué, le bureau de l’information, de la communication et d’audio-visuel du CHU Khelil Amrane de Béjaïa. La date limite pour le dépôt des dossiers de candidatures est de quinze (15) jours, à partir de la date de la publication de l’avis de recrutement. «Le choix des candidatures sera effectué sur la base de l’ancienneté du diplôme et du classement dans le cursus universitaire du candidat», a précisé la même source. Avec ces nouvelles recrues, le CHU de Béjaïa sera renforcé en moyens humains par un personnel médical qualifié, ce qui permettra une amélioration de la qualité de prise en charge des malades. Pour rappel, au mois de décembre dernier, la même structure de santé avait lancé un avis de recrutement de neuf infirmiers. Au mois de mai de l’année en cours, le CHU de Béjaïa avait également lancé un concours de recrutement de neuf médecins généralistes de santé publique. Il s’agit du recrutement de quatre nouveaux médecins généralistes (4) pour le service de cardiologie, trois (3) postes pour les UMC adultes, un (1) poste pour l’ORL et, enfin, un (1) poste pour l’ophtalmologie.

B. S.