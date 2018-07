Dix blessés dans une collision entre deux minibus

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

Deux fourgons de transport en commun sont entrés en collision, avant-hier en milieu de la journée, dans la localité d’Ath Leqsar. Les deux véhicules à leurs bords plusieurs passagers se sont heurtés au lieu dit Issoula, entre le chef-lieu communal et Tiliouat. Les éléments de la Protection civile de Bechloul, dépêchés sur les lieux, ont procédé à l’évacuation de sept blessés vers l’EPSP de Bechloul, tandis que trois autres ont été acheminés par des particuliers présents sur les lieux. Par ailleurs, la Protection civile de Bouira annonce que cette année, les accidents de circulation sont en nette hausse proportionnellement à l’année dernière. Ainsi, il ressort des statistiques des pompiers de Bouira que le nombre d’accidents, notamment au niveau de l’autoroute Est-Ouest, est en nette supériorité. Entre le 1er mai 2017 et le 19 juillet 2017, il est fait état de 119 accidents ayant causé des blessures à 181 personnes et engendré quatre décès. Pour cette même période de l’année 2018, les statistiques démontrent qu’il a été enregistré 134 accidents entrainant 227 blessés et 10 morts. Les principales causes de ces sinistres demeurent le non-respect du code de la route ainsi que l’état de la chaussée.

H. B.