L’inconscience des maquignons

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

Alors que le wali de Bouira, Mustapha Limani, a signé jeudi dernier une décision portant sur la fermeture du marché à bestiaux de la commune de Bouira afin d’éviter toute propagation de la fièvre aphteuse, les maquignons n’ont fait qu’à leur tête.

En effet, en dépit des risques dûs à cette maladie qui s’est déclarée dans plusieurs foyers à travers le territoire de la wilaya, hier samedi, jour de marché, les maquignons avec leurs bêtes étaient nombreux à envahir cette aire de négoce. Des éleveurs d’Aghbalou, d’Aïn-Bessem, localités dans lesquelles s’étaient déclarés les foyers de fièvre aphteuse, négociaient des vaches et des veaux sans se soucier des risques de contamination. Aucune mesure sanitaire spécifique, telle l’installation d’autoclave ou de bac de désinfection, n’a été prise et les transactions allaient plutôt bon train. Le prix des veaux et des vaches ne semble pas avoir été affecté outre mesure par l’apparition de cette maladie. Ces bestiaux ont été acheminés de M’Sila ou de Bordj Bou Arreridj, comme le laisse supposer les immatriculations des camions ayant acheminé le bétail, stationnés à l’intérieur du marché. Pourtant, la décision de la fermeture temporaire du marché à bestiaux a été prise suite à la proposition de la DSA, via l’inspection vétérinaire, afin d’interdire toute transaction (vente et achat) de bovins de l’extérieur de la wilaya, ainsi qu’une interdiction de transport ou de déplacement de têtes de bovins sur le territoire de la wilaya de Bouira. Wilaya affectée et déclarée sinistrée depuis l’apparition de deux foyers de la maladie de la fièvre aphteuse. Pour rappel, pas moins de 22 bêtes porteuses du virus de la fièvre aphteuse, identifiées au niveau des communes d’Aghbalou et d’Aïn-Bessem, ont été abattues par les services vétérinaires de la wilaya. Plusieurs journées de sensibilisations ont été organisées par les services de la DSA de Bouira au niveau des communes d’Aghbalou, Aïn-Bessem, Aïn-Laloui, Souk El-Khemis et M’Chedallah. En parallèle, ces mêmes services affirment la disponibilité de plus de 90 000 doses de vaccins contre la fièvre aphteuse chez les différents vétérinaires de la région et que l’importante campagne de vaccination lancée récemment, qui est toujours en cours, se poursuivra conformément au calendrier de vaccination. Par ailleurs, des brigades de la DSA et des services vétérinaires sillonnent l’ensemble du territoire de la wilaya pour vérifier et contrôler d’éventuelles étables "informelles" situées dans les alpages du Djurdjura et dans les plaines de la vallée de la Soummam. Cependant, malgré les bonnes volontés des services de la DSA et du wali ayant signé un arrêté pour la fermeture du marché hebdomadaire, force est de constater que si aucune application ne se fait sur le terrain, la propagation de la fièvre aphteuse risque d’aller crescendo et d’autres contaminations pourraient atteindre l’ensemble du cheptel bovin de la wilaya de Bouira qui se réduit comme une peau de chagrin depuis ces dernières années.

Hafidh Bessaoudi