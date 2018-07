Déjà 81 cas enregistrés !

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

Les services de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes de la direction du commerce de Tizi-Ouzou ont organisé, avant-hier, une journée de sensibilisation sur les intoxications alimentaires sous le thème «Journée Waada sans intoxication alimentaires», au niveau de l’annexe de la maison de la culture Mouloud Mammeri d’Azazga. Plusieurs partenaires ont pris part à l’opération, qui entre dans le cadre de la sensibilisation et de la prévention contre les intoxications alimentaires, notamment en cette période de grandes chaleurs, de fêtes et de regroupements en tous genres. Des représentants des autorités locales, du CNRC Azazga, de l’ADE, de la DSA, d’associations de protection du consommateur, de l’UGCA de la wilaya et du Croissant Rouge Algérien étaient présents. Six communications ont été animées par des cadres de la direction du commerce, de l’ADE, des services agricoles, du bureau d’hygiène communal d’Azazga et par le représentant du CNRC de la même région. Selon le chef du bureau de la qualité et de la promotion à la DCWTO, «la wilaya a enregistré, depuis le début de l’année en cours, 81 cas d’intoxication alimentaires». Les intervenants de la direction du commerce ont eux à traiter des causes, des symptômes et des agents bactériens responsables des intoxications alimentaires. «Le travail de sensibilisation mené en collaboration avec les associations de protection de la santé du consommateur doit se faire tout le temps et non pas de manière sporadique», ont-ils souligné, expliquant que «parmi les symptômes d’intoxications alimentaires, il y a les vomissements, la fatigue et les douleurs au ventre…». Un document distribué aux présents, explique plus amplement le processus d’intoxication alimentaire : «Les intoxications alimentaires résultent de l'ingestion d'aliments contaminés par un microorganisme nocif ou un agent pathogène. Les microorganismes pouvant causer des toxi-infections alimentaires sont : les virus, les parasites et les bactéries. Les bactéries sont le plus souvent mises en cause dans les cas d'intoxications alimentaires. La plupart du temps, l'intoxication alimentaire est provoquée par la consommation de produits contenant des toxines libérées par la croissance des bactéries», y lit-on. Les différents intervenants ont par ailleurs affirmé que la plupart de ces intoxications sont enregistrées lors des fêtes familiales, des offrandes et waâdas. «Les causes sont, essentiellement, la rupture de la chaîne du froid, la mauvaise conservation, le manque d’hygiène durant la préparation des repas et la consommation de produits douteux et non-conformes», a-t-on indiqué. A cet effet, les services du commerce avertissent les consommateurs et les appellent à «éviter de s’approvisionner en produits non-conformes vendus sur le marché parallèle» et «opter pour ceux qui ont une traçabilité et qui sont vendus dans des lieux commerciaux contrôlés». Ils recommandent également aux acheteurs de «veiller au respect de la conservation des viandes blanches et rouges et des produits dérivés (viande hachée, pâté, cacher) et également des produits laitiers et dérivés (fromage, camembert, mayonnaise…), afin d’éviter le problème de la prolifération des microbes à travers ces produits sensibles facilement altérables».

Rachid Aissiou