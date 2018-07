Concours de tir au fusil à la mémoire de Lounes Matoub

Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

Dès les premières heures de la matinée d’avant-hier, une forte assistance était sur les lieux pour participer au concours de tir sportif organisé par l’association des chasseurs de la wilaya de Tizi-Ouzou «le lion de Djurdjura», en collaboration avec la fondation Lounes Matoub, à qui cet événement est dédié. Le programme concocté a débuté Vers 9 heures du matin dans un champ de tir aménagé par ladite association à proximité du barrage Taksebt, avec la participation de plus de 180 personnes entre amateurs, passionnés, et professionnels du tir au fusil de chasse venus des quatre coins du pays avec la présence des autorités locales, en l’occurrence, le chef de daïra et le maire d’Ait Mahmoud qui a tenu à souligner le grand rôle que joue le tissu associatif dans la promotion des activités aux niveaux local et national, tout en louant cette initiative, qui est une première dans la commune. Le coup d’envoi a été donné par la présidente de la fondation Lounes Matoub ainsi que le président de l’association initiatrice de l’activité, par deux coups de fusil sur une cible fixe, une épreuve à laquelle les participants ont été soumis en plus du tir sur cible mobile. «Nous sommes fiers d’organiser ce concours, cela fait partie de ce que Lounes aimait, lui qui était un passionné de la chasse. Nous sommes d’autant plus heureux aujourd’hui en voyant tout ce beau monde venu rendre hommage à Lounes», déclare Assirem Matoub, membre de la famille du regretté. L’ambiance était festive avec un esprit de compétition qui a donné du piquant au concours. Les trois premiers seront primés et récompensés par des cadeaux de valeur. La gent féminine a aussi marqué l’événement avec une participation honorable, «chaque activité organisée en hommage à mon frère me réconforte et me confirme qu’il est toujours vivant dans l’esprit de tout un chacun, Lounes étais un bon chasseur, un amoureux de la chasse. Je remercie tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette belle action», déclare Malika Matoub, sœur du rebelle et membre du jury du concours.

Lyes Mechouek