60 tentes de squatteurs de plages détruites

Ces derniers jours, les services de sécurité renforcent la surveillance et le contrôle sur les plages et sur les lieux réservés au stationnement des voitures. C'est ce que les estivants ont, avec une grande satisfaction, constaté sur les plages de la côte-Est, notamment à Souk El-Tenine et Melbou, où les services de la Gendarmerie ont détruit pas moins de 60 tentes appartenant à des squatteurs de plages qui les louent, sans aucune autorisation des services concernés des communes, à des prix dépassant tout entendement à des estivants qui ne pouvaient que payer le prix demandé ou rentrer chez eux la mort dans l'âme. Des contrevenants parmi les squatteurs de plages ont été présentés ces derniers jours devant la justice. En effet, les squatteurs des plages se croyant intouchables et hors de portée de la loi, ont des années durant racketté les vacanciers à leur guise sans que personne ne lève le petit doigt. Sur certaines plages, ils interdisent même aux estivants d'installer leurs tentes, de planter leurs parasols dans le sable et même d'utiliser leurs chaises pour qu'ils leur louent, à un très fort prix, leur propre matériel. Sur les places de stationnement où règne la loi de la jungle, l'estivant est sans défense par rapport aux parkingueurs qui sont toujours armés de gourdins. Donc, il ne reste à l'estivant que le choix de payer le prix demandé ou de rebrousser chemin. La présence des services de sécurité sur les plages est rendue par les temps qui courent plus que nécessaire. Sans cela, les squatteurs des plages rendraient la vie impossible aux estivants.

B. Mouhoub.