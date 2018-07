“90 000 cartes Chifa bloquées”

Par DDK | Il ya 1 heure | 125 lecture(s)

Pas moins de 90 000 cartes Chifa ont été bloquées en raison d’abus d’utilisation et de fraude.

«La Caisse nationale des assurances sociales et des travailleurs salariés (CNAS) a gelé pas moins de 90 000 cartes Chifa, en raison de la fraude», a affirmé, hier, le directeur du contrôle médical à la CNAS, M. Djamel Matari, lors de son passage sur la chaîne Ennahar TV. Le responsable n’a pas omis de noter la complicité de certains médecins dans cette fraude. Pour illustrer ses propos, M. Djamel Matari explique que certains malades ajoutent de nombreux médicaments en dehors du cadre de leurs maladies à des ordonnances, en accord avec le médecin. «Ils prescrivent d’autres médicaments tels que le paracétamol en dehors des médicaments qui concernent la maladie chronique de l’assuré social», a-t-il encore indiqué, avant d’ajouter que «ceci n’est pas légal et pourrait occasionner des pertes pour la Caisse». Il fera savoir, dans ce sens, que les cartes Chifa bloquées par la CNAS ne seront pas remises à leurs titulaires jusqu’au remboursement des médicaments qu’ils ont acquis illégalement. Par ailleurs et en ce qui concerne les congés maladie, M. Matari a révélé que la CNAS a remboursé 14,747 millions de congés maladie en 2016 et 14,390 millions en 2017, précisant que la CNAS a remboursé 17,355 milliards de dinars en 2016, tandis que la Caisse a remboursé 16,813 milliards de dinars en 2017. M. Djamel Matari a attribué cette baisse au «contrôle systématique des salariés». Ce responsable explique, en outre, que le système de sécurité contrôle l’assuré social et non pas le médecin. De ce fait, «le conseiller des médecins envoie une fiche de renseignements aux médecins concernés par cette fraude pour qu’ils donnent des explications au sujet de cette pratique», a-t-il encore expliqué. Notons, toutefois, que la fraude et les abus ont coûté cher à l’agence de la CNAS d’Alger. En effet, l’agence a enregistré une perte de 10 milliards de centimes en raison d’abus dans l’utilisation de la carte Chifa par les assurés, avait annoncé dimanche dernier le DG de l’agence CNAS d’Alger, M. Mahfoud Idris, lors d’une conférence de presse organisée en marge des portes-ouvertes sur la campagne de sensibilisation auprès des assurés et des pharmaciens. Il avait, à cet effet, appelé les pharmaciens à ne pas garder la carte Chifa des patients, une pratique qui peut mener à l’usage illégal et des pertes. Pour mettre un terme à ces pratiques frauduleuses, l’agence CNAS d’Alger lance, depuis le 11 juillet dernier, une large campagne de sensibilisation et d’information auprès des assurés sociaux et des officines pharmaceutiques conventionnées. Lancée sous le thème «La sécurité sociale est un droit acquis, préservons-le», cette campagne de sensibilisation prendra fin le 31 du mois en cours.

L. O. Challal