Le projet du centre anti-cancer enfin relancé !

C'est un projet qui a traîné depuis près de 10 ans sans pour autant voir le jour. Il s’agit du centre anti-cancer d'Amizour qui n'a vu aucune ébauche depuis l'annonce de sa réalisation, en 2007. De promesse en promesse, la construction dudit centre a été reportée plus d’une fois pour des raisons inconnues. Néanmoins, tout porte à croire que ce CAC tant attendu par les malades atteints de cancer sera bel et bien érigé puisqu'un appel d'offres a été lancé, récemment, par la direction de la santé et de la population (DSP) de Béjaïa. Si le marché est attribué, le projet pourra ainsi connaître son étrenne au grand soulagement des cancéreux de la wilaya de Béjaïa et même des wilayas limitrophes. Pour le moment, seul le service d'oncologie de l'EPH d'Amizour prend en charge ces sujets. Mais les moyens de cette structure de santé sont limités. Ce service s'occupe, depuis son ouverture, en 2007, du diagnostic, du suivi et du traitement par chimiothérapie des malades atteints de cancer. Ces derniers attendent impatiemment la réalisation de ce centre qui leur assurera une prise en charge optimale et efficiente, sachant que ce futur établissement sanitaire disposera de pas moins de 140 lits, des services de consultations médicales, d'un laboratoire et d'un service d’imagerie (IRM, scanner,...), d’un service de radiothérapie, de chirurgie et de médecine nucléaire, ainsi que d’un service d’hospitalisation pour enfants atteints de cette maladie. En sus de cela, le CAC d'Amizour disposera, selon la fiche technique, d'un espace pédagogique avec des salles de conférences, d’une bibliothèque et des salles de cours pour les étudiants en médecine. Bref, ce centre s'avérera un véritable appoint pour les malades qui y seront traités de façon adéquate. Par ailleurs, le CAC d'Amizour prendra en charge, en plus des cancéreux de la wilaya de Béjaïa, ceux des wilayas limitrophes, comme Bouira, Bordj Bou Arrérdij et Jijel.

