7 cas de brucellose humaine enregistrés

Par DDK | Il ya 1 heure | 113 lecture(s)

Pas moins de sept cas de brucellose humaine ont été signalés en fin de semaine dernière, dans les communes de Dirah et Maâmoura, situées à l’extrême Sud de la wilaya de Bouira. En effet, et selon des sources hospitalières, cette épidémie serait due à la consommation du lait de chèvre ou de produits laitiers infectés. Les sujets atteints, âgés entre 10 et 52 ans, ont été tous hospitalisées au niveau de l’hôpital de Sour El-Ghozlane. Des mesures préventives ont été prises, par ailleurs, par les brigades sanitaires au niveau des localités affectées pour endiguer l'épidémie. Pour rappel, pas moins de 79 cas de brucellose humaine ont été déclarés dans la wilaya de Bouira l’année dernière, durant la même période. La majorité de ces cas ont été enregistrés dans les communes du Sud de la wilaya. Une région des Hauts-plateaux considérée comme une contrée agropastorale par excellence.

O. K.