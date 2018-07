Tigzirt isolée !

Par DDK | Il ya 1 heure | 210 lecture(s)

Des citoyens du village Mayache Aït Saïd dans la commune de Mizrana, daïra de Tigzirt, à une quarantaine de kilomètres au nord de Tizi-Ouzou, ferment, depuis samedi, quasiment l’ensemble des axes routiers menant vers les villes de Tigzirt et Mizrana.

Ils affichent ainsi leur colère quant au retard qu’accusent les travaux de revêtement de la route de leur village. Afin d’attirer l’attention des autorités locales, les citoyens de Mayache Ait Saïd ont également recouru à une action originale en procédant à l’érection d’un mur à l’entrée du siège de leur APC en réaction à ce qu’ils qualifient de mépris des autorités quant à la prise en charge de leur doléance, à savoir le revêtement de la route menant vers leur village, qui se trouve dans un état de délabrement avancé. Las des promesses non tenues des pouvoirs publics de prendre en charge cette revendication qui remonte, selon eux, à l’année dernière, les citoyens du village, après avoir saisi par écrit les responsables en charge du dossier, notamment l’APC de Mizrana, la daïra de Tigzirt et la DTP de Tizi-Ouzou, sont passés à cette action radicale dans la soirée de samedi dernier. «Des pouvoirs publics qui n'arrivent pas à régler un minuscule problème de revêtement de quelques kms de route. Et pourtant cet axe profite à tout le monde, il est utilisé intensément par les usagers se déplaçant de Tizi-Ouzou à Tigzirt via Attouche vu raccourci qu’il constitue et la sécurité qu’il offre ... Les habitants de Mayache ne demandent pas la lune», s’écrient les villageois. Dans un message posté avant-hier sur la page facebook de leur village, les manifestants affirment avoir érigé à titre symbolique un mur devant l'entrée principale de leur mairie pour «dénoncer la passivité et la faillite des élus dans leur mission qui est avant tout la prise charge des préoccupations des citoyens de cette commune». Selon la même source, le directeur des travaux publics de Tizi-Ouzou était attendu hier au niveau du village Ait Said pour trouver une solution à ce problème qui n’a que trop duré. Jusqu’à hier en fin d’après-midi, les axes menant vers Tigzirt et Mizrana étaient toujours bloqués, selon un représentant du village Mayache Ait Said, car d’après lui, «aucun responsable n’est venu s’enquérir du problème, d’où notre détermination à ne pas lever ce blocage des routes jusqu’à satisfaction de nos revendications». C’est pour dire que le calvaire des usagers, notamment les milliers d’estivants qui se rendent ces jours-ci vers la ville côtière de Tigzirt, risque encore de perdurer.

A. C.