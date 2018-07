Le chef de la daïra promet une 2ème liste de bénéficiaires

Par DDK | Il ya 1 heure | 90 lecture(s)

Le chef-lieu de la daïra de M'Chedallah a connu, durant la matinée d’hier, une effervescence particulière, suite à l'affichage de la liste de bénéficiaires de logements sociaux. Une liste de 378 noms pour un quota de 507 logements. La nouvelle de l'affichage de cette première la liste sur une façade du siège de l'APC s’est répandue comme une trainée de poudre dans toute la commune. La réaction des non-bénéficiaires ne s’est pas fait attendre, elle fut enregistrée dans la localité de Raffour. Des déçus ont fermé durant une demi-heure la RN15, à l'aide de tas de pierres. Ils se sont ensuite dirigés vers le siège de la daïra où les attendait un important dispositif de sécurité. Et l’on craignit pendant un moment que des heurts n’aient lieu. Mas fort heureusement, les protestataires ont été reçus, individuellement, par le chef de la daïra, le maire et tous les membres de la commission communale du logement. Un geste qui eut pour effet de faire tomber la tension. Les services de sécurité présents sur les lieux n'ont pas eu à intervenir, sinon pour organiser le tour de rôle. La réception des protestataires a duré jusque tard dans l'après- midi. Les responsables locaux leur ont assuré qu’une nouvelle liste de plus de 150 logements sociaux sera prochainement rendue publique.

Oulaid Soualah