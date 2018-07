La gestion désormais confiée aux chefs de daïras

Par DDK | Il ya 1 heure | 212 lecture(s)

La gestion des deux assemblées communales de Taghzout et Raouraoua a été confiée respectivement au chef de la daïra de Haïzer et au chef de la daïra de Bir Ghbalou, selon un communiqué de la wilaya de Bouira. En effet, c’est suite à la situation de blocage qui prévaut au sein des deux assemblées que le wali de Bouira, M. Mustapha Limani, a décidé de passer à l’acte en prenant la décision de confier la gestion des deux communes aux chefs de daïras dont relèvent ces municipalités. La cellule de communication de la wilaya ne précise, cependant, pas si les assemblées communales issues des dernières élections locales ont été suspendues ou pas, au même titre que les deux maires élus avec une faible majorité. Pour rappel, le wali de Bouira avait, récemment, lancé un ultimatum aux élus des deux assemblées pour la constitution de nouveaux exécutifs et le déblocage des deux assemblées. Un appel qui n’a, vraisemblablement, pas été pris en compte par les deux groupes d’élus de Taghzout et de Raouraoua, puisque l’ensemble des tentatives pour la constitution de nouveaux exécutifs communaux sont restées vaines. À noter qu’au niveau de l’APC de Taghzout, ce sont les élus des partis RND et RCD qui ont rejeté toutes les offres du maire, élu sur la liste du FLN, alors qu’au niveau de la commune de Raouraoua, ce sont les élus du PAVD et du FLN qui sont responsables de ce blocage, puisqu’ils ont aussi rejeté les propositions du maire du RND. Ces deux APC ont été déclarées, officiellement, bloquées au mois de décembre dernier.

Oussama K.