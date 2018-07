Cinq blessés dans un accident

Par DDK | Il ya 1 heure | 101 lecture(s)

Un autre grave accident de la circulation a été enregistré à Bouira, dans la soirée de samedi dernier. Il est survenu sur le chemin de wilaya n° 24, à hauteur du lieu-dit Belket, dans la commune de Bordj Okhriss. Selon un communiqué de la Protection civile, le sinistre, qui s’est produit vers 18 heures, a engendré cinq blessés, dont deux dans un état grave. Selon la même source, l’accident a impliqué deux véhicules touristiques qui sont entrés en collision, le premier de marque «Seat» et le deuxième «Dacia». Les victimes ont été transportées par la Protection civile vers la polyclinique de Bordj-Okhriss et l’hôpital de Sour El-Ghozlane. Une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie nationale pour déterminer les causes exactes de cet accident. *

