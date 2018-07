Une cellule de suivi installée

Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

Communiqué «En exécution des orientations de Monsieur le Ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, relatives à la gestion du service public et à l'approvisionnement des populations en eau potable et en énergie électrique, pour assurer les conditions d'un bon déroulement de la saison estivale 2018 et la lutte contre les incendies de forêts au niveau local, il a été procédé à l'installation, au cabinet, d'une cellule de suivi, composée de tous les responsables des secteurs concernés (Ressources en eau, ADE, Sonelgaz, Protection civile, Forêts, Energie...). En outre, cette cellule est chargée de recueillir les doléances et les remarques des citoyens afin de remédier à toute situation. Le numéro d'appel de la cellule est le suivant: 026.10.61.79».