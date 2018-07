Mourir par négligence de l’autre

Par DDK | Il ya 1 heure | 126 lecture(s)

Par S. Ait Hamouda En général, un bonhomme qui touche au courant électrique est préparé pour se prémunir contre ses effets néfastes. Comment alors se fait-il qu’un agent âgé de plus de trente ans décède suite à une électrocution. D’abord, quand on travaille sur une ligne de haute tension, ou on coupe l’alimentation à l’endroit que l’on doit traiter, ou on suspend le courant en général et on y opère. Cela dit, le drame qui est arrivé, avant-hier, n’a d’explication que dans les négligences, mais là-dessus, il faudra trouver l’origine de cette tendance débonnaire, qu’elle soit négligente ou autre. Cette société privée employant cet homme, qui a été tué par une décharge électrique à Tirmitine, dans la banlieue Sud-ouest de Tizi-Ouzou, avant-hier, dimanche, se doit de prémunir ses ouvriers contre les effets du courant électrique. Ce n’est malheureusement pas le cas. Pour une minable histoire d’économiser quelques dépenses de plus, et gagner quelques sous de plus, dans le cas présent au détriment d’une vie humaine… Ce type de négligence se trouve à tous les niveaux, pas seulement dans les entreprises qui s’occupent de notre alimentation en électricité. La protection du personnel doit être le souci de tous les instants de l’employeur. Qu’importe les dangers, quand on est protégé suffisamment, pour faire face, dès lors que toutes les dispositions sont prises pour que pareils cas ne se produisent pas. Il est, de toute façon, connu qu’il y a danger de mort, de toucher au fils même tombés à terre, qu’en est-il lorsque c’est un ouvrier qui manipule tous les rouages alimentés. Il arrive qu’une bévue advienne par hasard, mais vu les protections, vestimentaires ou instrumentales, il n’y a pas de risques encourus à cet égard, tant il est assisté par des moyens mis à sa disposition. Il est à se demander, quel est la valeur du travailleur lorsqu’il manque d’appui, d’assistance et d’aide dans l’accomplissement de sa mission ? Pas grand-chose assurément, surtout quand il manque de tout. L’essentiel est dans la prévention de ces accidents qui pourront à tout moment, à tous les instants se produire. Les services d’hygiène et de sécurité existent pour parer à toute éventualité, mais là c’est une tout autre histoire…

S. A. H.