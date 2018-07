L’Algérien un grand consommateur mondial

Par DDK | Il ya 1 heure | 140 lecture(s)

«La production nationale de pomme de terre a atteint les 50 millions de quintaux en 2017, contre 26 millions de quintaux en 2009, avec un rendement de 310 quintaux par hectare», a indiqué, hier, le ministre de l’Agriculture, du développement rural et de la pêche, Abdelkader Bouazghi.

S’exprimant en marge de la Journée nationale consacrée à la pomme de terre, organisée, hier, par le Conseil national interprofessionnel de la filière, M. Bouazghi, ministre de l’Agriculture, assurera : «La filière a enregistré, l’année dernière, un taux de croissance important, d’une valeur estimée à 243 milliards de dinars, soit 8% de la production nationale du secteur de l’agriculture». Le ministre a attribué ce progrès aux mesures techniques mises en place par son département, qui ont, expliquera-t-il, «permis la stabilité du marché national, en élargissant les zones consacrées à la culture des semences de pommes de terre». Il précisera que les superficies cultivées sont passées de 105 121 hectares en 2009 à 148 692 hectares en 2017. La filière engendre annuellement 60 000 postes d’emplois dans le domaine. Cette rencontre, qui a vu la participation de différents acteurs et professionnels du monde agricole, visait à renforcer le débat entre les organisations agricoles et professionnelles qui ont participé aux dernières assises tenues en avril dernier.

Un Algérien consomme 111 kg/an

Par ailleurs, le ministre a révélé que la moyenne de consommation de la pomme de terre en Algérie dépasse de loin la consommation mondiale. Il fera savoir que l’Algérien consomme une moyenne 111 kilogrammes par an, tandis que la moyenne mondiale est estimée à 31 kilogrammes. En Afrique, cette moyenne est très faible avec 14 kg/an. En Tunisie, cette moyenne est estimée à 30 kg/an, tandis qu’au Royaume-Uni, la consommation atteint les 102 kg/an. Le ministre a ensuite rappelé les efforts consentis par l’Algérie pour augmenter la production nationale de pomme de terre et satisfaire ainsi la consommation nationale. Evoquant l’exportation de ce tubercule, le ministre a indiqué que l’Algérie a exporté durant l’année 2017 environ 817 tonnes de pommes de terre, notamment vers les pays du Golfe et vers l’Espagne. En 2016, les exportations de l’Algérie furent plus importantes, avec 2 600 tonnes à destination de 16 pays.

L. O. CH