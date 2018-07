136 commerçants verbalisés en juillet

Par DDK | Il ya 1 heure | 117 lecture(s)

Comme chaque été, où l’activité commerciale s’accroit, la direction du commerce de Béjaïa mobilise le maximum d’agents-contrôleurs et multiplie ses sorties de contrôle sur le terrain pour sévir contre les pratiques commerciales malveillantes et veiller sur la sécurité alimentaire des consommateurs. En effet, le risque d’intoxication alimentaire est en hausse durant la période des grandes chaleurs, connue aussi pour la prolifération des commerces informels. Les inspecteurs de la direction du commerce renforcent les opérations de contrôle sur les commerces ayant une hausse d'activité durant la saison estivale, comme les marchés de fruits et légumes, les boucheries, les poissonneries, ventes ambulantes, les supérettes et épiceries sises près des centres de vacances et des plages. Les centaines d’interventions effectuées par les brigades de contrôle de la direction du commerce, durant ce mois de juillet, se sont soldées par la rédaction de 136 procès-verbaux à l’encontre des commerçants contrevenants. 58 PV de poursuites judiciaires ont été dressés suite à des infractions touchant la qualité des produits mis en vente, et 78 autres concernent des atteintes aux pratiques commerciales saines. Il s’agit, entre autres, de défaut d’étiquetage ou non affichage des prix, non indication de l’origine des viandes exposées dans les comptoirs, mise en vente de produits impropres à la consommation et défaut de facturation. Dans ce sillage, la direction du commerce de Béjaïa a rédigé des PV de cessation d’activité commerciale contre trois commerçants pour faute grave. Par ailleurs, les inspecteurs de la direction du commerce ont procédé, depuis le début du mois en cours, à la saisie de pas moins de 1 000 kilogrammes de produits périmés et impropres à la consommation.

B. S.