Des habitants d’Allaghane s’opposent

Le projet d’implantation d’une déchetterie dans la localité d’Allaghane bute sur une opposition citoyenne. Dernièrement, l’association sociale Azday, représentant des habitants de cette région, a annoncé, dans une déclaration rendue publique, son «refus catégorique» de l’implantation d’une déchetterie à Allaghane et «demande dans l’urgence la révision et le réexamen en profondeur de l’étude de l’impact sur l’environnement pour procéder à son annulation». Les membres de l’association Azday parlent d’un choix de site «inapproprié» sur lequel les pouvoirs publics projettent d’ériger une unité de traitement des déchets ménagers et industriels. «Cette déchetterie sera adossée au mur du CEM Boudjemaa Makhlouf, sera limitrophe avec le centre de santé et avoisinera plusieurs habitations à l’ouest d’Allaghane», a-t-on souligné. Pour rappel, ce projet devrait être réalisé par l'entreprise algéro-espagnole Delta Environnement Consortium. Il s’agit d’une déchetterie intercommunale qui récupérera les déchets ménagers du couloir allant de l’ex-Maillot, dans wilaya de Bouira, jusqu’à à Sidi Aïch, à Bejaïa. Malgré toutes les assurances données par les services concernés et l’ancienne APC de Tazmalt quant à l’absence de risque de pollution, des habitants d’Allaghane réclament la délocalisation dudit projet. Outre les dizaines d’emplois qu’elle générera une fois concrétisée, cette déchetterie intercommunale contribuera efficacement à éradiquer les décharges sauvages qui pullulent sur le long de la vallée de la Soummam.

