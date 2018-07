Le nombre d’incendies en baisse

Par DDK | Il ya 1 heure | 80 lecture(s)

Selon un bilan présenté avant-hier par la Protection civile de la wilaya de Bouira, le nombre d’incendies enregistrés sur le territoire de la wilaya a connu, cette année, une nette baisse comparativement à celui de l’année 2017. En effet et toujours selon la même source, le nombre d’interventions de la Protection civile enregistrées depuis le début de l’année 2018 jusqu’au 20 juillet dernier est de l’ordre de 274 interventions, alors que durant la même période de l’année dernière, le nombre a dépassé les 400 interventions. Une baisse qui a été également suivie par une autre en matière de dégâts, puisque, selon le rapport de la Protection civile, pas moins de 103,490 hectares de forêts, 71,913 hectares de broussailles, 52,594 hectares de végétation, 137 hectares de différentes récoltes, plus de 4 200 arbres fruitiers et 3 500 bottes de foin ont été décimés au niveau de plusieurs localités de la wilaya durant les sept premiers mois de l’année 2017, alors que durant l’année 2018, les dégâts ont été estimés à hauteur de 0.08 hectares de forêts, 10,550 hectares de broussailles, 30,000 hectares de végétation, 97,000 hectares de différentes récoltes, 938 arbres fruitiers et 4 216 bottes de foin. Le nombre de personnes blessées, brulées ou asphyxiées durant la même période de 2017 est de l’ordre de 22 personnes, alors qu’il est de l’ordre de 16 personnes pour les sept premiers mois de l’année 2018. Cette sensible baisse est expliquée par deux facteurs, selon la Protection civile. Le premier facteur naturel est le prolongement de la saison pluviale pour les mois d’avril, mai et début juin 2018, alors que le second facteur est organisationnel, notamment concernant le déploiement important des éléments de la Protection civile, de l’armée et des gardes forestiers, pour maîtriser les incendies dès leur déclanchement, en plus de la création d’une nouvelle colonne mobile pour la lutte contre les incendies de forêts, venue soutenir celle déjà installée conjointement par les gardes forestiers et les pompiers.

Oussama K.