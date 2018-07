Gare au lait cru non contrôlé !

Par DDK | Il ya 1 heure | 131 lecture(s)

Trente-quatre cas de brucellose humaine sont enregistrés depuis le mois d’avril dernier par les services de la Direction de la santé publique (DSP) de Tizi-Ouzou. La cause principale de la maladie est liée directement à la consommation de lait cru de bêtes malades et non traitées. La brucellose est une maladie infectieuse due à une bactérie du genre Brucella, commune à certains animaux et à l'homme, et elle est classée comme maladie professionnelle à déclarer en Algérie et dans plusieurs pays en développement. La période d’incubation de la bactérie peut aller de 3 à 6 mois. Les 34 cas recensés ont été enregistrés dans les localités de Fréha et Ouaguenoun. Dans ces deux localités, l’ensemble des malades ont consommé du lait cru d’origine inconnue. Ces derniers ont été hospitalisés aux services des maladies infectieuses. Quant aux vaches malades, elles sont automatiquement abattues vu qu’il n’existe aucun traitement. Et pour éviter la propagation de la maladie, des mesures urgentes ont été prises. «Quand il s’agit de la protection de la santé humaine, nous sommes obligés de prendre des mesures urgentes et strictes. La vente de lait cru et ses dérivés à partir de créneaux informels et inconnus, est interdite par un arrêté du wali», a fait savoir le directeur des services agricoles. Concernant les pertes économiques orchestrées aux producteurs depuis l’arrêté d’interdiction de la vente de lait cru, le directeur est catégorique : «Les producteurs connus et officiels dont le cheptel a été dépisté et traité ne sont pas la cible de cette mesure. Nous devons arriver à faire adhérer nos éleveurs au dépistage qui est une opération gratuite. Nos éleveurs doivent, aussi, respecter les consignes de nos vétérinaires. Les producteurs peuvent vendre leur production juste en justifiant par la présentation d’un agrément sanitaire. L’interdiction concerne uniquement le lait cru et ses dérivés d’origines inconnues».

Hocine T.