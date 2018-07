Les routes menant vers Tigzirt enfin rouvertes

Par DDK | Il ya 1 heure | 148 lecture(s)

Les citoyens du village Mayache Aït Said, dans la commune de Mizrana, daïra de Tigzirt, à une quarantaine de kilomètres au nord de Tizi-Ouzou, ont poussé, hier, un ouf de soulagement après la prise en charge par les pouvoirs publics de leur revendication, à savoir le revêtement de la route de leur village.

En effet, après trois jours de protestation qui ont vu les villageois obstruer la quasi-totalité des routes, en plus de l’action symbolique d’ériger un mur devant le siège de l’APC de Mizrana, les pouvoirs publics, à travers le chef de daïra de Tigzirt et le directeur des travaux publics (DTP) de Tizi-Ouzou, ont fini par convaincre les protestataires de renoncer à leur action, en contrepartie de la prise en charge immédiate de leur revendication qui consiste en le revêtement de la route du village. Chose faite, puisque hier matin, l’entreprise en charge du chantier de revêtement de cette route a entamé les travaux au grand soulagement des citoyens, qui ne croyaient pas leurs yeux, eux qui ne cessaient de réclamer cela depuis plus d’une année. Il aura suffi de quelques heures de travaux pour voir, enfin, la route du village Mayache Aït Said complètement revêtue d’un tapis en bitumineux, au grand bonheur des villageois. Dans un post publié hier sur la page Facebook du village, les citoyens de Mayache Aït Said n’ont pas caché leur satisfaction. «Fin de la contestation ! Problème enfin réglé. C'est officiel. Les autorités, parmi eux les représentants de la daïra de Tigzirt, se sont déplacées sur les lieux pour annoncer aux manifestants la bonne nouvelle. C'est-à-dire que la wilaya a accordé une rallonge budgétaire pour le revêtement de toute la route. Cette information a été confirmée par le wali de Tizi-Ouzou en personne, qui a appelé des interlocuteurs au village pour les assurer de la décision de prise en charge de la revendication des habitants. Les barrages routiers dressés partout dans la région ont été levés et les manifestants ont tenu à nettoyer les lieux avant de décamper et laisser les chemins libres à la circulation à travers toute la région. Félicitations et respect pour tous ceux qui ont participé à ce mouvement si noble, si légitime et victorieux», lit-on dans ce message. Soulagés par la bonne nouvelle, les citoyens qui ont, pour rappel, procédé depuis samedi dernier à la fermeture de l’ensemble des axes routiers menant vers les villes de Tigzirt et Mizrana, ont décidé, hier, tôt le matin, de libérer l’ensemble des routes au grand soulagement des milliers d’usagers de ces axes, notamment en cette période estivale, pour se rendre dans la ville côtière de Tigzirt. Un geste salué par les usagers qui peuvent désormais prendre la route vers Tigzirt sans aucun souci après trois jours de calvaire, eux qui étaient contraints de passer par l’axe Azeffoun - Tigzirt à travers le littoral.

A. C.