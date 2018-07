L’ambassade de France dément !

Par DDK | Il ya 1 heure | 131 lecture(s)

L’ambassade de France, à travers son Consulat général à Alger, a démenti, hier, tout gel des demandes de rendez-vous pour l'obtention de visas pour la France auprès du prestataire VFS Global. Dans un communiqué publié hier sur son site, le Consulat général de France à Alger a indiqué que «le lundi 23 juillet 2018, des informations erronées ont été publiées au sujet des procédures de prise de rendez-vous pour les demandes de visas pour la France auprès du prestataire VFS Global. Certains articles de presse ont fait état d’une supposée ‘’impossibilité d’obtenir des rendez-vous de demande de visas avant juillet 2019’’. Le Consulat général de France à Alger dément cette information et confirme qu’il n’y a aucun gel des demandes de rendez-vous pour l’année à venir concernant les demandes de visas auprès du prestataire VFS Global». Dans le même communiqué, la représentation diplomatique a précisé que «chaque jour, entre 1 000 et 1 500 créneaux de rendez-vous sont ouverts par le Consulat général. Ainsi, sur une période de deux mois, entre 60 000 et 90 000 rendez-vous sont proposés au public». L’accès à des créneaux disponibles est cependant difficile, selon le Consulat général de France à Alger, en raison, «d’un niveau élevé de la demande et de l’intervention trop fréquente d’intermédiaires indésirables qui préemptent les rendez-vous disponibles pour ensuite les revendre», selon les termes du communiqué. «Le consulat général de France et VFS travaillent à des solutions techniques visant à écarter ces derniers et invitent les particuliers à ne pas faire appel à leurs services. Il est rappelé que la prise de rendez-vous s’effectue sur le site www.France-visas.gouv.fr, sur lequel doit également être saisie la demande de visa en ligne», conclut le communiqué.

A. C.