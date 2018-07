Le projet des 180 logements de Chabet El Ameur à l’arrêt

Par DDK | Il ya 48 minutes | 70 lecture(s)

Le projet de réalisation de 180 logements LPA dans la commune de Chabet El Ameur n’est toujours pas lancé. Il a été inscrit depuis six ans et les souscripteurs sont toujours dans le flou. La plupart d’entre eux ont versé les 700 000 DA au promoteur sans rien voir venir. Ils craignent l’escroquerie et interpellent les autorités locales à intervenir pour mettre fin à cette longue attente qui ne dit pas son nom. On a changé le choix de terrain du projet près de trois fois, nous-dit-on. Le dernier a été choisi au niveau du site des chalets. «On nous a dit qu’une fois le site des chalets éradiqué, le projet sera entamé, mais il n’en n’est rien», nous dira Rabah l’un des souscripteurs. Et d’ajouter «nous n’avons pas où aller. Les projets de logements dans notre commune se raréfient et le programme de l’habitat rural piétine». Le site des chalets est éradiqué, mais près de neuf familles y habitent toujours. Ces familles, selon notre interlocuteur, ont bénéficié des aides sociales dans le cadre du séisme de 2003 et, conformément à la loi, elles ne peuvent pas bénéficier d’un logement. En avril 2014, lors d’une visite dans la wilaya, l’ex-premier ministre Abdelmalek Sellal, avait promis d’effacer ces aides, notamment celles dites vert 2 où l’on a bénéficié 200 000 DA, et ce, afin de permettre aux familles de postuler pour un logement social où une aide dans le cadre du FONAL, mais à ce jour rien n’est fait sur le terrain.

Youcef Z.