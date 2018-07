Les camions de tous les ennuis

Par DDK | Il ya 47 minutes | 63 lecture(s)

Les habitants de la localité de Draa Zmane dans la commune de Corso ne savent plus à quel saint se vouer en cette période d’été. En effet ils se plaignent des désagréments provoqués par la circulation des camions de gros tonnage au milieu de leur localité. «Nous vivons un véritable calvaire en raison de la poussière qui s’infiltre à l’intérieur de nos maisons», nous dira un habitant. Ces camions chargent de la matière première et de la brique au profit des usines de briqueteries de la région. «Le va et vient des camions continue même durant la nuit», ajoute notre interlocuteur. La poussière qui se dégage de l’axe routier dégradé constitue un danger avéré pour la santé des citoyens. «La situation devient sérieusement inquiétante, plusieurs enfants de la région ont des maladies respiratoires du fait de cette poussière qui n’est plus à présent une question de confort», tempête notre interlocuteur. En sus de cela, des nuisances sonores y sont produites, notamment durant la nuit où les habitants ne peuvent plus dormir dans la tranquillité. Ce phénomène se pose dans plusieurs localités de la wilaya, notamment par les pilleurs de sable qui profitent de la nuit pour s’adonner à leur sale besogne se moquant de la quiétude des populations et détériorant le réseau routier. De même, les transporteurs d’agrégats créent aussi des ennuis au niveau des communes où des carrières sont implantées, notamment à Zemmouri, Keddara et Thénia.

Youcef Z.