Le FFS s’oppose à la vente d’un patrimoine communal

Il ya 47 minutes

La section FFS de la commune de Tala Hamza, dans la daïra de Tichy wilaya de Béjaïa, a dénoncé, via une déclaration rendue publique, la décision prise par la majorité FLN au sein de l’APC de cette municipalité de vendre des logements de fonction dans un établissement scolaire au profit de leurs occupants en retraite et des enseignants. «Nous tenons à témoin les citoyens de la commune de la dérive assumée par les élus FLN, majoritaires à l’assemblée, qui, à peine huit mois après leur installation et au lieu d’accélérer dans le lancement et la réalisation des 65 projets en attente, se sont précipités pour brader les biens immobiliers de la commune que de braves gens ont réalisés», lit-on dans la déclaration signée par la section FFS de Tala Hamza. Pour les élus FFS, cette démarche de la majorité FLN à l’APC de Tala Hamza, qui a voté lors d’une AG tenue en date du 24 juin dernier pour la vente de ces logements de fonction, «va à l'encontre de la réglementation en vigueur, notamment le décret exécutif 89-10, fixant les modalités d'occupation des logements concédés par nécessité ou d'utilité de service et les conditions de cessibilité de ces logements». En effet, selon la même source, les articles 8 et 15 de ce décret stipulent respectivement que «les concessions de logements sont précaires et révocables à tout moment» et que «les logements situés dans l'enceinte de l'organisme (école) ou indivisiblement liés aux immeubles sont incessibles à leurs occupants». Par ailleurs, les élus FFS à l’APC de Tala Hamza ne trouvent pas lucide la décision de vendre ce patrimoine communal, d’autant plus que «la commune manque d’assiettes foncières». «Il faut penser au devenir des futurs enseignants», ont-ils souligné.

B. S.