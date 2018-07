Ouyahia honore les meilleurs lauréats

Par DDK | Il ya 47 minutes | 75 lecture(s)

Des attestations honorifiques, des médailles et des cadeaux symboliques ont été remis, hier matin, par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, aux 68 meilleurs lauréats aux épreuves du baccalauréat pour la session de juin 2018, lors d'une cérémonie organisée en leur honneur.

En effet, le Premier ministre a présidé, hier, une cérémonie organisée au palais du peuple en présence de hauts responsables de l’État et de membres du gouvernement, en l'honneur des 68 lauréats qui ont eu les meilleurs notes au BAC. Il y a lieu de rappeler que cette année, le taux national de réussite à cet examen est de 55,88%. Ce taux est, selon la ministre de l'Éducation, en léger recul de 0,20% par rapport à celui de l'année 2017 (56,07%). La ministre avait indiqué, à cet effet, qu’ «il ne s’agit pas d’une régression, étant donné que sur le long terme, on est en train d’avancer. Il y a 20 ans, le taux de réussite était de 20 à 30 % et sur les dix dernières années, nous étions entre 40 et 60 %». Elle avait révélé dans ce cadre que «c'est un taux qui connait, certes, une évolution qui est longue et lente, mais sur le long terme, le taux est en train d’avancer». La filière des mathématiques est venue en tête avec un taux de réussite de 78,61 %. Il est suivi par les sciences expérimentales avec 59,40% d’admis, les langues étrangères avec 56,06%, lettre et philosophie avec 48,63% et enfin la filière gestion économie qui ferme la marche avec seulement 47,18 % de réussite, a-t-elle détaillé. Les filles se sont taillé la part du lion avec un taux de réussite de 65, 29%, contre 34,71 % pour les garçons. Selon les chiffres communiqués par le ministère de l'Éducation nationale, le nombre global d'élèves qui ont passé l'examen du baccalauréat était de 709 448, dont 40 % de candidats libres. Le nombre des candidats aux besoins spécifiques avoisinait les 400, soit 216 non-voyants et 169 handicapés moteurs. Aussi, 849 candidats de nationalités étrangères ont passé l'examen.

L. O. CH