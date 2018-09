«Il faut une stratégie pour régler les problèmes de pollution»

Par DDK | Il ya 4 heures 19 minutes | 239 lecture(s)

La dépêche de Kabylie : Quel est le but visé par cette journée d’étude ?

Belkacem Outemzabet : Le but est de concevoir une stratégie savante et globale à même de régler les problèmes de la pollution dont souffre notre wilaya. Ainsi, puisque l’objectif de la rencontre est de trouver des solutions, tous les acteurs socio-économiques sont concernés. Les scientifiques, les élus, les jeunes chômeurs, les hommes d’affaires, les écologistes comme les animateurs du mouvement associatif.

Pourquoi le cas des oueds de Melbou et non pas l’ensemble de la wilaya ?

Premièrement, ce cas ne concerne pas uniquement Melbou. Les rivières d’Aguerioune et de Boulezazene traversent plusieurs communes et villages. Toutes ces communes sont invitées à prendre part à cette journée d’étude. Aussi, on s’est focalisé sur ce cas de recherche afin de garantir un approfondissement scientifique. Cependant, si les thèmes sur d’autres régions sont proposés, à l’instar de la vallée de la Soummam, nous serons honorés de les accueillir.

Entretien express réalisé par A. Gana