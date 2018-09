Le classement compromis ?

Par DDK | Il ya 4 heures 19 minutes | 170 lecture(s)

Le classement de la forêt d'Akfadou en tant que parc national, tant attendu par les autorités locales que par les habitants de la région ne semble pas, selon certaines indiscrétions, prendre le bon chemin de sa concrétisation. Le P/APC d'Akfadou, M. Aklit Mohand a même déclaré que le projet a été abandonné. Il garde cependant un espoir de solution, puisqu'il attend avec beaucoup d'assurance, l'arrivée d'une étude faite par le ministère de la Culture relative à la réalisation du projet. Les habitants de la commune d'Akfadou et des communes limitrophes n'ont eu de cesse de réclamer haut et fort le classement de cette forêt en parc national. D'ailleurs du 24 au 26 août dernier, toutes les communes voisines, l'association Tizi-Ferhoune ont, en collaboration avec l'APW de Bejaia, organisé la sixième édition du festival d'Akfadou, à l'effet précisément d'attirer l'attention des responsables concernés à se pencher sur le classement de cette forêt et de la protéger. Durant trois jours du festival, il y a eu des activités artistiques, sportives, scientifiques et littéraires. Une conférence débat a été organisée entre les élus des APW de Tizi-Ouzou et de Bejaia sur le statut à donner aux 42 hectares de belle et dense forêt. Cette forêt à la faune et à la flore très riches et très diversifiées comprend de nombreux plans d'eau comme le lac noir, le lac Aslous et le lac Ouroufel. Une étude réalisée en 1991 par l'Institut de la recherche forestière, met en évidence le fait "que la forêt d'Akfadou présente un attrait touristique réel en sus d'une production ligneuse et subéricole soutenue. Elle se distingue des autres forêts algériennes par sa forte densité de son peuplement, soit 1 500 arbres à l'hectare à l'âge de 120 ans, ses groupements végétaux, sa densité floristique, son climat, son relief et sa situation géographique". A noter que cette forêt a déjà été classée en tant que parc national en 1924 par l'administration coloniale, mais que le législateur algérien n'a pas estimée nécessaire de confirmer ce classement en 1980 à la création des parcs nationaux. Pourtant de l'avis général, le classement de la forêt d'Akfadou en tant parc national fera sans doute venir beaucoup d'investisseurs dans la région, ce qui est synonyme de création de richesse et d'emplois.

B. Mouhoub.