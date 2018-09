Rassemblement des résidents devant la sûreté de wilaya

Par DDK | Il ya 4 heures 19 minutes | 246 lecture(s)

Des habitants des bâtiments de D1 à D9 à Sidi-Ahmed à Béjaïa, notamment ceux des bâtiments D5 et D6 qui sont les plus exposés au danger d'effondrement de leurs habitations, se sont rassemblés dans la matinée d'hier, devant le siège de la sûreté de wilaya à l'effet d'exiger, d'une part la construction d'un mur de soutènement par l'entrepreneur avant de continuer les travaux de terrassement pour la construction des logement LPA, parce que, selon les protestataires, il y a risque réel d'éboulement. S'il se produit, ne manquera pas de faire emporter dans son sillage les bâtiments construits sur le côté supérieur du terrassement. D'autre part, l'entrepreneur, toujours selon les dires des habitants concernés, voulant réaliser un raccourci vers son chantier tente de creuser une route entre les bâtiments D5 et D6. Les occupants de ces deux blocs, soit 48 familles, jugent que ce fait «créera un grand danger d'effondrement de leurs habitations». Ils ont pour cela déposé plainte contre l'entrepreneur au commissariat du 7ème arrondissement de Sidi-Ahmed. Ils rappellent qu'il y a pour cela, une vieille route qui existe depuis une trentaine d'années, qui va de D1 à D9 qui ne demande qu'à être aménagée et qui ne présente pas de risque pour les résidents. Par ailleurs, dans la commune de Barbacha, des habitants du village Khellil ont procédé à la fermeture du siège de leur mairie pour protester contre des perturbations récurrentes dans la distribution de l’eau courante.

B. M.