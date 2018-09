Des villageois marchent à Hammadi

Par DDK | Il ya 4 heures 19 minutes | 221 lecture(s)

Les habitants de Mouatsa et Ben Amar dans la commune de Hammadi à l’extrême sud-ouest de Boumerdès, ont protesté, hier, leur colère contre la dégradation de leur cadre de vie. Les manifestants ont improvisé une marche au niveau de l’artère principal de la commune pour réclamer l’hygiène, le raccordement au réseau du gaz naturel et la prise en charge effective de leurs doléances. La ville de Hammadi, connue pour son dynamisme industriel, a été, quasiment, paralysée par cette action de protestation qui a été prévisible notamment suite à la prolifération des déchets ménagers et décharges sauvages partout dans la région. Pour le volet propreté et hygiène, la commune a mis beaucoup de retard pour signer une convention avec l’Epic Madinet spécialisée dans la gestion et la collecte de déchets ménagers. D’ailleurs, depuis l’entrée de Madinet dans la commune, un immense travail de nettoyage a été fait mais l’incivisme de certains qui ne respectent pas notamment les horaires de jets d’ordures risque de remettre en cause tout effort. De même, il est bien de rappeler que les égouts s’y répandent à ciel ouverts dans plusieurs quartiers de la ville, alors que plusieurs usines jettent leurs déchets au niveau des cours d’eau et autres oueds provoquant ainsi la dégradation effrénée de l’environnement. Les manifestants qui ont protesté dans le calme et sillonner la vile de Hammadi, ont réclamé le branchement de leurs foyers au réseau de gaz naturel surtout que l’hiver approche. Toutes nos tentatives de joindre le P/APC ont été vaines. A l’heure où nous mettons sous presse, les manifestants sont rassemblés devant le siège de l’APC.

Y. Z.