Le siège de l’APC, le CEM et le lycée assiégés

Par DDK | Il ya 4 heures 18 minutes

Des citoyens de Taourga, commune située à l’extrême Est du chef-lieu de la wilaya de Boumerdès, ont procédé durant la journée d'hier à la fermeture du siège de l’APC, du lycée et du CEM, tout en invitant les commerçants à baisser rideau «pour revendiquer la part de développement» de la commune, qu’ils ont qualifiée de «colline oubliée». Approchés, certains protestataires énuméreront les carences majeures qu’accuse leur municipalité: «Notre commune est volontairement oubliée par les pouvoirs publics. Nos routes sont dans un état de délabrement avancé, contrairement à la majorité des communes de la wilaya de Boumerdès. En 2018, nos foyers ne sont toujours pas alimentés en gaz de ville. Les coupures d’électricité et d’eau potable sont récurrentes et notre stade n’est pas doté de gazon synthétique. Notre commune est dépourvue d’infrastructures de loisirs et d’espaces verts. La policlinique du chef-lieu communal n’a pas de personnel spécialisé et l’état des salles de soins de certains villages laisse sérieusement à désirer». Les mêmes citoyens ajouteront avec colère : «Nous sommes les oubliés des pouvoirs publics. Il est temps maintenant qu’ils lorgnent du côté de cette partie de la wilaya». Approché par nos soins, le chef de daïra dira que tous les problèmes soulevés par les citoyens sont «légitimes et seront solutionnés dans un avenir proche», assurant que l’État a alloué une enveloppe de 18 milliards de centimes pour cette commune, dans le cadre du programme sectoriel et des PCD. Arrivé sur les lieux de la protestation dans l’après-midi de la même journée, le directeur de l’énergie, Moussa Bibi, a promis que «les foyers de Taourga seront raccordés au réseau du gaz de ville avant la fin de l’année en cours».

Hocine Amrouni