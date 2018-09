Un couple voleur de bijoux arrêté par des citoyens

Par DDK | Il ya 4 heures 18 minutes | 722 lecture(s)

Un dangereux individu impliqué dans l’agression de vielles femmes auxquelles il volait les bijoux portés, a été arrêté par des citoyens dans le village de Birmatou, dans la municipalité de Tinebdar relevant de la daïra de Sidi-Aich, a-t-on appris d’une source locale. Le malfrat a été pris la main dans le sac avec son épouse après avoir agressé une vielle femme pour lui arracher ses bijoux. Le malfaiteur sévissait avec sa femme qui l’attendait dans la voiture pour prendre la fuite après avoir commis son forfait, selon notre source. Des citoyens qui se trouvaient dans les environs au moment de l’agression de la veille dame, ont accouru à son secours pour poursuivre les deux malfaiteurs qui ont pris la fuite à bord d’un véhicule de marque Peugeot 207 et ont réussi à les neutraliser. Le malfrat a été remis par les citoyens aux mains des éléments de la gendarmerie nationale qui se sont déplacés sur les lieux de l’agression alors que son épouse a été transportée à l’hôpital dans un état de panique après l’arrestation. Avant de livrer le malfrat aux gendarmes, les citoyens ont exigé un châtiment exemplaire à l’encontre de l’agresseur de vielles dames qui, faut-il le souligner, a provoqué une véritable psychose dans la région où plusieurs victimes sont signalées. Notre source signale qu’il y a eu de nombreuses victimes, avec le même procédé, dans des villages de la daïra de Sidi-Aich et Chemini. Une enquête a été ouverte par les gendarmes pour trouver les éventuels autres complices du couple, puisque les mêmes témoins parlent d’un deuxième véhicule qui a été aperçu au moment de l’agression. Un citoyen qui a participé à l’arrestation de l’agresseur en question a même réussi a prendre avec son portable des photos de la voiture au moment de la fuite. «L’auteur de l’agression a certainement des complices auxquels il remet tout au moins les bijoux en or subtilisés aux vielles pour les écouler. Il s’agit à coup sur d’un réseau de malfaiteurs qui se sont répartis les taches. L’affaire est désormais entre les mains de la gendarmerie pour retrouver les complices et la justice doit être rendu dans toute sa rigueur aux vielles dames agressées», ont déclaré des citoyens présents sur les lieux de l’agression.

K. F.