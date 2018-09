Accompagner le fellah vers l’excellence

Par DDK | Il ya 2 heures 9 minutes | 119 lecture(s)

Dans le cadre du renforcement du système de vulgarisation et d’appui-conseil, une délégation de la DFRV et de l’INVA était hier dans la wilaya de Tizi-Ouzou, pour une rencontre avec les acteurs locaux du secteur de l’agriculture et de la pêche.

Cette activité rentre dans le cadre de la dynamique entreprise par le ministère de l’Agriculture de développement rural et de la pêche, qui vise le développement de ce secteur stratégique. «Nous sommes dans une nouvelle dynamique. Les politiques de développement agricole rural et de la pêche au niveau du ministère de l’Agriculture évolue quotidiennement et chaque année. Nous sommes obligés de suivre tous le mouvement en matière de demande d’accompagnement des acteurs», a indiqué M. Mekassi Skender, directeur central au ministère de l’Agriculture. «Nous sommes dans l’obligation d’essayer de trouver des moyens de communication entre les acteurs eux-mêmes avec l’administration et tous l’encadrement. C’est ce que nous essayons de faire aujourd’hui», a-t-il ajouté. Le responsable fait savoir que l’expérience est une première au niveau nationale, et que la wilaya de Tizi-Ouzou, est une wilaya pilote. «Nous avons choisi Tizi-Ouzou comme wilaya pilote où on va échanger avec les comités locaux paritaires». A propos de la nouvelle démarche, il explique, «Nous avons introduit une nouvelle mention qui va compléter tous les dispositifs qui existent au niveau du ministère de l’Agriculture en matière de transmission de l’information et du savoir et du savoir-faire quotidiennement, à travers des séminaires, des rencontres, et des sites de démonstration avec beaucoup d’instruments». Le responsable, a souligné que «l’introduction de toute une nouvelle notion faite de l’appuie conseil, est un dispositif qui doit aller vers l’opérateur et l’acteur au niveau local, pour savoir comment l’accompagner dans son travail quotidien. Nous sommes en train d’expliquer la méthodologie et d’où vient cette notion d’appuie conseil. C’est l’émanation d’un projet, parti de l’expertise, d’un diagnostic. L’objectif final est de produire toujours plus avec une totalité de produits irréprochables, de valeur marchande suffisante pour que tout le monde trouve son compte». La finalité affirme-t-il, «Arriver à la sécurité alimentaire du pays.» Le directeur central au ministère de l’Agriculture a estimé qu’avec la crise économique et la restriction budgétaire, les acteurs locaux doivent trouver des financements locaux, internes. «Tout ce qui peut être pris en charge au niveau local, il faut qu’il le soit. Nous, on met, à la disposition des acteurs, nos compétences, nos instituts, la documentation, les établissements de formation avec l’encadrement. A rappeler le rôle de chacun, administration chambre de l’agriculture, DSA, il ne faut pas rester uniquement dans une logique verticale», a-t-il ajouté insistant sur l’importance du travail de communication. Ce travail se fait, dit-t-il, suivant «une méthodologie, des acteurs, des préoccupations et surtout une étude qui nous permet aujourd’hui, d’avancer et mettre en place ces comités». De son coté, le DSA, M. Laib Makhlouf, a précisé «Nous sommes en train de mettre en place le schéma avec la DFRV et la INVA. Il faut retenir que c’est une démarche innovatrice où l’ensemble des acteurs au niveau local vont intervenir. C’est le monde agricole, les coopératives, les opérateurs, tout le monde qui doit apporter sa contribution pour avoir une action commune. L’implication des autres veut dire qu’ils s’intéressent et l’intérêt se traduira par l’application». Le DSA estime que «C’est une démarche participative qui fait que l’ensemble des acteurs soient impliqués de manière effective, sérieuse et engagée pour arriver à mettre en place un programme qui puisse apporter de l’innovation une richesse pour ,notre pays».

Kamela Haddoum