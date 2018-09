La réactivité contre les coupures nettement améliorée

Par DDK | Il ya 2 heures 9 minutes | 149 lecture(s)

Dans un communiqué de presse, adressé hier à notre rédaction, la direction de distribution de gaz et d’électricité, SDC-Bouira, s’est félicitée d’une amélioration sensible, en matière d’alimentation en électricité dans la wilaya, durant la dernière saison estivale. Toujours selon le même document, le nombre d’incidents d’électricité enregistré durant cette même période est de l’ordre de 82 cas, alors qu’il était de 104 cas l’année dernière durant la même période : «La Direction de Distribution de Bouira se réjouit des bonnes conditions d’alimentation en électricité qui ont caractérisé l’été 2018. Cela a été rendu possible grâce aux grands efforts déployés en termes de mobilisation des moyens humains et matériels. Sur un nombre de 9 agences commerciales, pas moins de 9 équipes de petites interventions ont été mobilisés, à cet effet, à hauteur de 18 agents. Au niveau des districts électricité qui sont au nombre de 5, 15 équipes d’interventions en plus d’une équipe lourde ont été consacrées aussi à cette mission. La Direction de Distribution a procédé également à réduire les congés du personnel concerné par la qualité et continuité de service et ce, pour assurer l'efficacité des interventions», lit-on dans le document de la cellule de communication de la SDC. Cela est rendu possible par la mise en place d’un nouveau dispositif basé sur l’amélioration des prestations de service et aussi sur le développement des investissements, dans l’objectif de sécuriser le réseau électrique de la wilaya. «Ces efforts se sont traduits par l’amélioration des paramètres d’exploitation dont le nombre d’incidents est passé de 104 en 2017 à 82 en 2018, et le temps équivalent de coupure (TEC) qui est passé de 1mn 456s en 2017 à 0mn 956s en 2018. L’amélioration de ces paramètres est également une résultante des efforts consentis en investissements. Il est à souligner, à ce titre, la création de 4 postes transformateurs durant le troisième trimestre de l’année en cours», précise encore la SDC. Enfin, les mêmes services avouent être toujours confrontés aux problèmes des agressions d’ouvrages électriques, qui, selon la SDC a provoqué durant l’été 2018 à Bouira, près de 20 accidents avec des dégâts. «Toutefois, le phénomène d’agression des ouvrages continue à porter préjudice à la qualité de service. Pour la période allant de janvier au mois d’août 2018, le nombre des atteintes tiers est de 20 occasionnant ainsi 20 incidents soit 25 % du total des incidents qui sont au nombre de 82 », a souligné enfin la SDC de Bouira.

Oussama Khitouche