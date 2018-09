Le siège de l’APC sous scellés

Par DDK | Il ya 2 heures 7 minutes | 265 lecture(s)

Des dizaines d’habitants de la localité Khellil, dans la commune de Barbacha, ont procédé, hier, à la fermeture du siège de leur APC pour la deuxième fois consécutive, afin de réclamer la prise en charge concrète de leurs doléances, lesquelles sont liées à l’amélioration de leur cadre de vie. Cette action de protestation a été suivie d’une grève générale observée par les commerçants de la localité et au niveau de ses établissements scolaires. En tête des revendications de ces citoyens, le raccordement de leurs foyers au gaz de ville et l’alimentation en eau potable depuis le grand réseau du transfert de l’eau du barrage Tichy Haf. Ils ont soulevé, également, avec acuité, la dégradation de l’environnement et l’absence de la collecte des ordures ménagères dans leur localité, à la suite de la fermeture de la décharge de Barbacha par les habitants du village d’Ayeni Nsihel. Pour sa part, le P/APC de Barbacha a soutenu que les problèmes soulevés par ses concitoyens du village Khellil, notamment ceux relatifs au raccordement en gaz naturel et à l’eau potable, sont pris en charge dans le cadre des programmes de développement sectoriels, et par conséquent, affirme-t-il, c’est aux directeurs de l’exécutif de wilaya d’agir pour achever les projets inscrits et en cours de réalisation. Il déclarera aussi, dans ce sillage, qu’il se réunira prochainement avec le directeur de l’énergie pour aborder le dossier du raccordement au gaz de ville des villages de Barbacha. Concernant d’autres projets d’aménagement urbain, comme le revêtement des routes et l’éclairage public, le maire de Barbacha a subordonné le lancement de ces opérations à l’achèvement préalable de la réalisation des réseaux du gaz et de l’AEP.