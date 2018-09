Les éleveurs squatteurs délogés

Par DDK | Il ya 2 heures 9 minutes | 131 lecture(s)

Les inondations provoquées par des crues et qui ont mis en danger le village d’Ighrem, dans la commune d'Ahnif, n'ont pas laissé indifférents les autorités locales qui viennent de réagir pour écarter ce genre de danger dans toute la région de l’Est de la wilaya de Bouira. En effet, les pouvoirs publics ont procédé, hier matin, à la libération du lit d’El-Oued Assif Iwakuren, à hauteur de la commune de M’Chedallah. Pour rappel, plusieurs éleveurs ont squatté la zone du lit de l’oued entre les localités d’Avaali et d’Aharrach, pour réaliser des enclos où ils parquent leur cheptel, s'exposant ainsi à un réel danger si par malheur ce ruisseau viendrait à entrer en crue. Ainsi et n'ayant pas obtempéré à plusieurs avertissements de l'APC de M’Chedallah et de la subdivision de l'hydraulique pour quitter les lieux, une opération coup de poing a été menée hier matin en présence du maire et le subdivisionnaire de l’hydraulique, avec réquisition des forces de l'ordre. Les enclos et grillages ont été démolis à l'aide d'un engin de travaux publics. Certains de ces éleveurs ont protesté, mais fort heureusement aucun incident n'a été enregistré durant cette opération. Il faut noter toutefois que ces éleveurs ciblés exigent la généralisation de ce genre d’opération et à libérer tout le lit de l’Oued, en grande partie squatté par des éleveurs de la région.

Oulaid Soualah