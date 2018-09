Les startups et les PME en «first interest»

Par DDK | Il ya 2 heures 7 minutes | 215 lecture(s)

Des journées d’information sur les mécanismes et mode de financement des projets d’investissement sont organisées depuis hier par la Direction de l’industrie et des mines (DIM) de la wilaya de Bouira.

Pour Abderrahim Belbaki, directeur de l’industrie et des mines, il s’agit là du premier événement qui se déroule à Bouira et qui s’étale sur deux jours. Selon ce dernier, c’est une opportunité pour l’ensemble des entreprises issues de la wilaya pour savoir comment financer leurs projets d’investissement, booster leurs investissements et comment s’installer de manière durable : «Nos interventions seront axées sur l’ensemble des mécanismes et modes de financement des projets d’investissement. Il faut savoir que l’État a alloué beaucoup de terrains et d’assiettes foncières dans le cadre de l’octroi, de l’accès et la facilitation du foncier industriel et parallèlement à cela nous avons des dispositifs d’encouragement, tels que l’Andi, l’Ansej, la Cnac… En partant de ce principe, nous avons songé à développer davantage le volet du financement des projets d’investissements que ce soit pour la création ou bien pour l’extension des capacités de productions existantes. Actuellement, nous savons très bien qu’il existe plusieurs modes de financement tels que le mode classique, c'est-à-dire allouer des crédits aux porteurs de projets au profit des investisseurs pour l’acquisition des équipements de production, sauf que nous avons d’autres créneaux que certains, je dis bien certains, ignorent encore. Des créneaux qui gagneraient à être développés, surtout au profit des petites startups et des toutes petites entreprises. C’est l’occasion de les mettre en exergue et de les faire connaître à l’ensemble des porteurs de projets et des investisseurs à travers toute la wilaya», indiquera Abderrahim Belbaki. Plus d’une vingtaine de stands étaient présents avec le Fonds de garantie des crédits aux PME (FGAR), la Caisse de garantie des crédits d’investissements (CGCI), la Société nationale de leasing (SNL), la BNA, la BEA, la CNEP, le CPA, la BDL, la BADR, le centre de facilitation de Bouira, la pépinière d’entreprises de Sour El Ghozlane, l’Agence nationale de développement de l’investissement (ANDI), la Chambre de commerce et d’industrie Tikjda, la CRMA et plusieurs autres assurances ainsi que d’autres banques étrangères spécialisées dans les crédits islamiques. Pour le directeur de l’industrie et des mines de la wilaya de Bouira, la présence de la Société nationale de leasing (SNL) est une opportunité à saisir pour les porteurs de projets qui ont souvent du mal à acquérir le matériel dont ils ont besoin pour entamer leurs activités : «La Société nationale de leasing vient en aide aux opérateurs pour l’acquisition ou le renouvellement de biens mobiliers ou immobiliers pour une durée déterminée et contre le paiement d’un loyer. À la fin du contrat entre la SNL et le client, ce dernier peut disposer à sa guise des biens ou matériels pour lesquels il se sera acquitté au court de cette période allant entre trois et cinq ans». C’est le discours développé lors de la cérémonie d’ouverture par le directeur de l’industrie et des mines qui s’attardera sur les potentialités et les opportunités d’investissement à travers la wilaya de Bouira. Brahim Ouares, un expert financier, prendra le relais pour expliquer les mécanismes et modes de financement des projets d’investissement en développant l’ensemble des dispositifs mis à la disposition des porteurs de projets, afin qu’ils puissent mener à bien leurs investissements. Zohir Lounes, représentant du Fonds de garantie des crédits aux PME (FGAR), soulignera lors de son intervention le rôle du fonds de garantie des PME dans le soutien au financement des projets d’investissement. Idir Akli Anis, représentant de la Caisse de garantie des crédits d’investissement, présentera les avantages de son organisme en faisant état des différentes conditions à remplir pour être éligible au dispositif CGCI-PME. Saidoune Said, en sa qualité de directeur du Guichet Unique/ANDI Bouira, s’est attelé au cours de son intervention à souligner les opportunités d’investissement dans le domaine de la sous-traitance industrielle pour les grands projets. Le directeur des engagements de la Société nationale de leasing. Mohamed Oubacha détaillera l’ensemble des procédures à suivre pour bénéficier du leasing afin de financer une entreprise. Plusieurs investisseurs présents dans la salle ont souhaité des explications sur certains projets qu’ils comptent entamer et les intervenants ont répondu par la suite aux questions des présents. Le Fonds d’investissement présent dans chaque wilaya a été abordé et à ce sujet il a été précisé que pour la wilaya de Bouira, c’est la BNA qui se charge du Fonds d’investissement pour allouer les fonds nécessaires aux projets. Il sera expliqué aux présents qu’il s’agit là d’une procédure d’acquisition des parts de la société jusqu’à concurrence de 49 % durant une durée déterminée qui ne doit pas excéder les 5 ans. Cette participation apporte ainsi une garantie aux autres institutions bancaires pour fluidifier et accélérer les prêts bancaires et le financement des projets d’investissement. Le débat a permis d’apaiser certaines tensions, notamment avec de multiples investisseurs en attente de la validation de leurs projets.

Hafidh Bessaoudi