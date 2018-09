Les services météos pointés du doigt

Par DDK | Il ya 2 heures 8 minutes | 163 lecture(s)

Le délégué national aux risques majeurs du ministère de l’Intérieur, Tahar Melizi, a pointé du doigt les services météos suite aux conséquences désastreuses des inondations enregistrées, récemment, dans plusieurs régions du pays. «Il faut dire que parfois les bulletins météorologiques spéciaux (BMS) n’arrivent pas au moment voulu, et parfois leur contenu n’est pas aussi précis. À Constantine, il n’y a pas eu de BMS pour prévenir la population», a indiqué M. Melizi, lors de son intervention, hier, sur les ondes de la chaine III de la radio nationale. Il a mis l’accent sur le manque de moyens nécessaires qui permettent de prévenir la population dans les cas de catastrophes naturelles. «Pour le moment, on n’a pas les moyens techniques qui permettent d’informer la population avec précisons et de prendre les dispositions pour les évacuer en cas de risque», a-t-il souligné. Au sujet des cartographies des risques, il dira qu’ «elles sont en train d’être élaborées par plusieurs secteurs». Et d’ajouter : «On n’a pas une cartographie des zones inondables, elle est en cours de réalisation. J’espère qu’on l’aura assez rapidement pour prendre les mesures nécessaires». S’agissant de l’évaluation des dégâts, le même responsable a expliqué que les wilayas ont transmis aux services du ministère les fiches techniques «concernant les réparations des infrastructures endommagées par les inondations. Actuellement, on est à 25 milliards de dinars», a fait savoir M. Melizi. Ce dernier a fait état d’une commission ministérielle qui a été dépêchée pour analyser les causes des dégâts. Selon lui, les collectivités locales font ce qu’elles peuvent par rapport aux moyens dont elles disposent. En revanche, il a mis l’accent sur la nécessité de revoir «les dispositions pour mieux se préparer pendant toute l’année». Par ailleurs, le ministre des Ressources en Eaux, Hocine Necib, avait fait état d’une stratégie nationale, en cours d'élaboration, en partenariat avec l'UE, en matière de protection contre les inondations. Selon lui, cette stratégie vise à mettre en place les mécanismes nécessaires pour une meilleure prévision des inondations, afin de protéger les personnes et les biens et garantir ainsi une intervention rapide.

Samira Saïdj