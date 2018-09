Lahbiri reçoit l’ambassadeur du Japon

Par DDK | Il ya 2 heures 8 minutes | 171 lecture(s)

Le Directeur Général de la Sûreté Nationale, le Colonel Mustapha Lahbiri, a reçu, hier, au siège de son Cabinet, son excellence l’ambassadeur du Japon en Algérie, Monsieur Kazuya Ogawa. Les discussions ont porté sur les moyens de renforcer la coopération entre les polices des deux pays, notamment en matière d’échange d’expérience et la formation policière spécialisée et son rôle dans le développement de la performance opérationnelle pour faire face aux différentes formes de criminalité, a indiqué un communiqué de la DGSN. L’ambassadeur du Japon en Algérie a mis en exergue le savoir-faire professionnel de la police algérienne sur les plans régional et international.

R. C.