800 postes d’apprentis en milieu carcéral en novembre

Par DDK | Il ya 2 heures 8 minutes | 216 lecture(s)

Le wali par intérim de Béjaïa, Toufik Mezhoud, a présidé avant-hier la cérémonie d'ouverture de la rentrée de la formation professionnelle depuis l'INSFP de Sidi Aïch.

«Le secteur de la formation professionnelle dans notre wilaya travaille dans le sens de diversifier les offres de formation à même de répondre au souci de moderniser la formation et de la mettre au diapason des besoins du développement de l’économie nationale. Il s'agit en fait de mettre en adéquation la formation professionnelle avec le secteur de l’emploi», a notamment affirmé le premier responsable de l’exécutif. Rencontrée, la directrice du secteur de la formation professionnelle à Béjaïa, Mme. Menzou, a dressé un état des lieux de son secteur pour cette rentrée de septembre 2018. «L’effectif reconduit est de 11 009, dont 2 419 en résidentielle, 7 300 en apprentissage, 111 en passerelle, 940 à distance et 239 écoles agréées.» Au sujet des objectifs tracés pour la présente rentrée professionnelle, notre interlocutrice dira : «3 264 stagiaires en résidentielle, 425 formations passerelles, 4 476 postes en apprentissage sont attendus au 23 octobre 2018. Plus de 800 postes en milieu carcéral en mois de novembre 2018, environ 1 338 postes pour les écoles agréées et plus de 200 en formation à distance CNEPD», avant de poursuivre : «Pour cette session, 15 544 apprenants ont rejoint les 28 établissements de la wilaya, 22 branches professionnelles sont couvertes en plus de 238 spécialités de la nomenclature édition 2018. Le nombre de sections en formation résidentielle est de 204. À noter que l’effectif sortant est de 8 722, dont 3 994 diplômés répartis comme suit: 30 % en résidentielle, 60.9 % en apprentissage, 20.6 % en passerelle, 2.8 % école agréées, 3.7 % CNEPD, soit 10.6 % dans les métiers du tourisme et de l’artisanat, 20.8 % dans le bâtiment, 27.4 % dans l'industrie. Le nombre des diplômés en formations qualifiantes est de 4 592, dont 2 861 filles dans principalement les métiers de l'agriculture de l’hôtellerie et la couture». La directrice fait part également des nouvelles spécialités introduites dans l'offre de formation pour la première fois : «Plusieurs autres formations ont été introduites cette année, telles la formation de paysagiste, l’urbanisme, la maintenance et la réparation du matériel biomédical, l’installation et la maintenance des équipements de froid et climatisation, l’efficacité énergétique et l’automatisme industriel, l’hôtellerie-restaurant, gestion hôtelière», a-t-elle souligné. En outre et selon la première responsable de la formation professionnelle de Béjaïa, la stratégie mise en place s’articule notamment sur «la réconciliation et la concertation avec les différents secteurs par une stratégie de partenariat avec l’environnement socio-économique, à l’exemple des assises de la formation du mois d’avril à mai 2018, avec la participation de plusieurs entreprises économiques publiques et privées, les différentes directions, les chambres consulaires, les dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle (Anem, Angem, Ansej, Cnac), les représentations syndicales et confédérations (Patronat, Ugta, Unfa, Ufc) et le mouvement associatif. Aussi, les recommandations des assises sont prises en charge en partie dans le plan de formation de septembre et d’autre dans un avenir proche». La DFP de Béjaïa affirmera aussi que «plusieurs conventions de partenariat sont signées pendant le premier semestre 2018, dont huit avec le secteur du bâtiment, la santé, le tourisme, la Cnac, la jeunesse et sports. En outre, 632 personnes des entreprises économiques et des établissements ont été formées durant le premier semestre 2018 sous forme de perfectionnement et de recyclage, 100 maîtres d'apprentissages sont programmés avant le 31/12/2018 pris en charge par le FNAC. 1 371 agents chargés de préparer les repas dans les cantines scolaires sont en formation dans les établissements de la wilaya. Il y a aussi le lancement de la 10ème session de formation qualifiante en agriculture en convention avec la DSA. Le lancement du premier groupe de filière d'excellence dans l'efficacité énergique et automatisme industriel en partenariat avec le centre d’excellence de Rouiba (coopération entre le ministère de la Formation et de l’enseignement professionnels algérien et le ministère de l'Éducation français, fondation Schneider et l'entreprise Schneider électrique). À ce sujet, 24 stagiaires vont suivre cette formation à l'INSFP de Sidi-Aïch en collaboration avec les entreprises de la région, entre autres, les moulins de la Soummam, groupes Chikhoune». Mme Menzou révélera en conclusion les manques à combler : «39 % des effectifs de BTS sont pris en charge par les CFPA en sections détachées et ce par manque de places dans les deux uniques INSFP. Un troisième INSFP pour la wilaya est primordial, vu la demande grandissante et pour les 65 sections détachées», conclut-elle.

Rachid. Z.