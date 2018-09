76 élèves inscrits

Par DDK | Il ya 2 heures 8 minutes | 127 lecture(s)

Pas moins de 76 élèves souffrant d’un handicap de surdité sont inscrits au niveau de l’école pour enfants handicapés auditifs, sise à Ighil Ouazoug, au chef-lieu de wilaya de Béjaïa. Ces enfants suivront une formation adaptée à leurs besoins au sein de cette institution éducative spécialisée, dont l’objectif est l'insertion sociale et professionnelle des sourds-muets. La scolarité des enfants aux besoins spécifiques, qui nécessitent un accompagnement pédagogique spécial, reste l’un des défis majeurs du secteur de l’éducation. C’est le cas des enfants autistes, dont la scolarisation au niveau des établissements scolaires normaux butte sur le problème du manque d’auxiliaires de vie scolaire (AVS) devant accompagner cette catégorie d’écoliers dans leur scolarité. Cette année, des dizaines d’enfants autistes ont pu rejoindre les bancs de l’école dans la wilaya de Béjaïa grâce au concours de la direction de l’action sociale (DAS) qui s’est engagée à financer le recrutement de pas moins de 207 auxiliaires de vie scolaire. La mission et les activités de ces AVS consistent, entre autres, à assurer le suivi pédagogique des enfants atteints d’autisme, les aider à prendre leur nourriture, à écrire, manipuler le matériel dont ils ont besoin et les surveiller pendant les moments de pause et de récréation.

B. S.