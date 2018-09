139 nouveaux enseignants recrutés

Par DDK | Il ya 2 heures 8 minutes | 173 lecture(s)

Il y avait du monde en ce début de semaine au siège de la direction de l’éducation de la wilaya de Béjaïa. Et pour cause, c’est la date fixée pour la remise de décisions d’affectation aux repêchés sur les listes d’attente. En effet, suite à la déclaration des admis au concours de recrutement d’enseignants des trois paliers, organisé le mois de juin dernier, il a été décidé d’établir une liste d’attente pour les poursuivants immédiats pour y puiser en cas de besoins et éviter ainsi l’organisation d’un autre concours. Ainsi, pour cette rentrée scolaire, il a été fait appel à 76 postulants pour occuper des postes de professeurs des écoles en arabe, quatre pour le français et quatre autres pour le tamazight. Pour le cycle moyen, huit postulants inscrits sur la liste d’attente ont été convoqués pour être affectés en qualité de professeurs d’enseignement moyen en sciences naturelles, 12 pour enseigner le tamazight, 6 pour le français, 4 pour l’arabe, 4 pour les maths et 3 pour l’éducation sportive. Pour le 3e palier, ce sont 6 nouveaux professeurs d’enseignement secondaire qui ont été recrutés pour l’arabe, 5 pour le tamazight, 3 pour les sciences de gestion, 2 pour l’anglais, 1 pour le génie mécanique et un autre pour le génie civil. Il semblerait que les services de la direction de l’éducation de Béjaïa recourront, dans les prochains jours, à un autre recrutement via ces listes d’attente. Ils attendent juste que les postes à pourvoir soient officiellement déclarés vacants pour le faire.

A. Gana