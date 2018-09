70 exposants attendus à Aït Bouadou les 28 et 29 septembre

Par DDK | Il ya 4 heures 7 minutes | 166 lecture(s)

L’APC d’Ait Bouadou au sud du chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou et la subdivision agricole des Ouadhias, en collaboration avec l’APW, organisent la première foire agricole et la première fête de la figue à l’école primaire Messaoudi Arab sis au chef-lieu communal à partir du 28 septembre en cours. Les organisateurs ont prévu un programme qui se tiendra deux jours durant. Il est question de 70 exposants dont une dizaine hors commune. L’exposition contiendra tous les produits agricoles de la région des Ait Bouadou et concernera aussi les produits artisanaux de la région et de la wilaya. M. Amir Said, vice président à l’APC et ex conseiller technique agricole, a indiqué à ce sujet «Nous avons eu la confirmation de 70 exposants. La figue sèche et la figue fraiche se tailleront la part du roi. Mais il est aussi question d’exposition de miel, de l’huile d’olive et de l’huile fabriquée à base de figue de barbarie. Il est aussi question des olives en conserve, la figue de barbarie, le raisin, les cultures maréchales, les céréales et les légumes secs, la semoule de blé, d’orge, le gland et toutes les variétés de couscous en plus d’une exposition cunicole. Le matériel agricole traditionnel sera également au rendez-vous de la foire. Il y aura aussi les produits artisanaux, les tableaux d’art et la vente-dédicace de livres», et de préciser, «nous avons aussi un programme culturel et scientifique, à savoir, une projection sur l’environnement et deux conférences thématiques assurées par la direction des services agricoles de la wilaya et la conservation des forets». Concernant les objectifs attendus de cette foire agricole et de la première édition de la fête de la figue, notre même interlocuteur a fait savoir : «Notre premier objectif est d’encourager nos agriculteurs en mettant à leur disposition un espace pour écouler leur production à des prix réels. La formation de nos agriculteurs est une autre priorité pour augmenter la production locale tant au niveau quantitatif que qualitatif. A long terme, nous souhaitons organiser nos paysans en associations pour non seulement assurer la prise en charge de leurs doléances, mais aussi pour promouvoir l’agriculture au niveau de notre commune». Pour sa part le maire d’Ait Bouadou, M. Mouloudj, a indiqué : «Nous allons faire en sorte de pérenniser cette fête pour justement préserver et promouvoir l’activité agricole et artisanale dans notre commune».

Hocine T.