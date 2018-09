Somacob et Transbois sollicitent L’APW

Par DDK | Il ya 4 heures 7 minutes | 250 lecture(s)

La commission développement de l'Assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa (APW) s'est réunie, la semaine dernière, avec les responsables des entreprises publiques Somacob et Transbois.

Ce conclave a été une opportunité pour les responsables des deux entreprises afin d'exposer les difficultés et les problèmes rencontrés par ses dernières. Il a été également question de «connaître les potentialités financières et économiques de Transbois et Somacob», soulignera la cellule de communication de l’APW de Béjaïa. Pour les employés et les observateurs, cette réunion servira à apporter un coup de pouce aux deux entreprises publiques, car elles ont du potentiel. Certes, elles ont besoin de nouveaux plans de développement, mais cette contribution de l’APW de Béjaïa est une louable initiative. À noter que la Société des matériaux de construction EPE/SPA SOMACOB», fondée en 1979, est une entreprise publique économique, société par actions au capital de 350 000 000,00 DA et qui fait partie du groupe des industries locales «DIVINDUS» SPA. Plusieurs années après sa création, la SOMACOB compte des centaines d’employés, répartis sur sept unités de production. La direction générale de l’entreprise est située en plein centre-ville de Béjaïa. Par ailleurs, les sept unités de production opérationnelles à ce jour sont situées dans les limites territoriales de la wilaya de Béjaïa. En difficultés notamment durant l’année 2011 après plusieurs mouvements de grève, la société de transformation de bois de Béjaïa (Transbois), est à la recherche de son équilibre. Cette entreprise est érigée sur une superficie d’environ 14 hectares.

Rachid. Z