Les citoyens de quatre villages bloquent la RN33

Par DDK | Il ya 4 heures 7 minutes

Des habitants des villages Tala-Boughlal, Inesman, Lkaf Ouaarkouv et Maâdhi, relevant de la commune de Taghzout, au Nord de la wilaya de Bouira, ont procédé, durant la matinée d’hier, à la fermeture de la route nationale n° 33, desservant la commune. A travers cette action de rue, les protestataires réclament le raccordement de leurs hameaux au réseau du gaz de ville. Les villageois, qui ont usé de pneus brulés, de troncs d’arbre et de divers objets métalliques pour bloquer la circulation sur la RN33, dénoncent ce qu’ils ont qualifié «de fausses promesses des autorités locales». Selon eux, le chef de la daïra de Haïzer, à qui revient la gestion des affaires de cette municipalité, leur avait promis d’inscrire un projet de raccordement de leurs villages au gaz naturel durant ce mois de septembre, soit avant l’hiver. Cependant, au grand dam des villageois, aucun projet dans ce sens n’a été lancé à ce jour. Les protestataires diront redouter l’hiver, vu le manque d’approvisionnement en gaz butane, dont souffre cette région du versant Sud du Djurdjura. «Nous ne savons plus à quel saint nous vouer ! Tous les responsables locaux sont au courant de notre problème, à commencer par le chef de daïra qui gère aussi les affaires de notre Assemblée communale, toujours bloquée. Aucun responsable n’a réagi à notre revendication légitime. Nous souffrons en hiver des rudes conditions climatiques. Sans gaz naturel ni autres moyens, nous nous sentons abandonnés par les autorités locales et les pouvoirs publics !», tonne un représentant des villageois. Selon notre interlocuteur, les habitants des quatre villages ont adressé plusieurs requêtes au wali de Bouira et se sont même déplacés à la wilaya pour expliquer leurs problèmes au président de l’APW, sans grand résultat : «La conduite du transport du gaz, qui alimente le chef-lieu de Taghzout et plusieurs autres villages, passe à proximité de nos villages. L’étude du raccordement a été réalisée depuis des années par la commune, il suffirait juste d’une simple opération de branchement pour mettre fin à nos souffrances. Malheureusement, nous nous apprêtons à passer un autre hiver dans le froid, dans l’indifférence totale des responsables concernés !», se désole-t-il encore. Hier dans l’après-midi, les villageois campaient toujours sur leur position et la RN33 demeurait bloquée.

Oussama Khitouche