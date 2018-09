La voiture du maire incendiée

Par DDK | Il ya 4 heures 6 minutes | 1135 lecture(s)

La voiture de fonction du maire de Tizi N’Tléta, au Sud de Tizi-Ouzou, a été retrouvée hier matin calcinée. De marque Renault Clio, le véhicule, appartenant au parc roulant de l’APC, aurait été incendiée dans la nuit de lundi à mardi derniers, alors qu’elle était stationnée à proximité du domicile du P/APC, au village de Cheurfa, relevant de la même municipalité. Une plainte a été déposée auprès des services de la sécurité des Ouadhias, qui ont immédiatement déclenché une enquête pour élucider cette affaire. Joint par nos soins, le P/APC de Tizi N’Tléta, Mahfoud Zerrouki, a déclaré : «En effet, la voiture a été incendiée. C’est un acte criminel et volontaire. Les services de sécurité sont appelés à tirer cette affaire au clair et à identifier les auteurs de cet acte ignoble». L’édile communal est formel : l’origine du feu ne peut être que criminelle. «Après l’assemblée générale de samedi dernier, qui a regroupé l’ensemble des fonctionnaires et des élus, une assemblée pour discuter des lacunes de la gestion de l’APC et de sa stabilité a eu lieu. Nous avons touché des dossiers chauds, il y a eu bien sûr des mécontents, d’où cet acte criminel», pense-t-il. Le P/APC de Tizi N’Tléta ajoute : «Mon domicile familial a été saboté par des inconnus à deux reprises, il y a de cela deux ans. J’ai également reçu des lettres anonymes d’harcèlement, mais je n’abdique pas et je poursuis ma mission. J’appelle les services de sécurité à élucider cette affaire, la population de Tizi N’Tléta doit connaître la vérité et les auteurs de tels actes».

G. G.