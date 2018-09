Saisie de 420 gr de kif traité

Par DDK | Il ya 4 heures 6 minutes | 293 lecture(s)

Un homme âgé de 39 ans, impliqué dans une affaire de commercialisation de kif traité, a été arrêté, dernièrement, par les éléments de la brigade de lutte contre le trafic de drogue relevant de la police judiciaire de Béjaïa, a-t-on appris de source sécuritaire. Agissant sur la base de renseignements parvenus à leurs services, faisant état de l’activité de ce narcotrafiquant au niveau du mausolée Sidi El Mekhfi, érigé près du cimetière de la localité de Taghzout, banlieue de la ville de Béjaïa, les hommes de loi ont réussi à identifier le mis en cause avant de procéder à son interpellation à proximité du stade de l’Unité Maghrébine, a souligné notre source. Une somme d’argent de 48 600 DA, représentant des gains de la vente de sa marchandise, a été retrouvée sur le mis en cause qui a manifesté une résistance aux forces de l’ordre, a-t-on précisé. La fouille du véhicule de cet individu a permis à la police judiciaire de Béjaïa de récupérer une quantité de 420 grammes de kif traité sous forme de quatre plaquettes. Originaire de la ville de Béjaïa, l’individu arrêté, un repris de justice, a été présenté devant les juridictions compétentes pour «possession et commercialisation de drogue».

B. S.