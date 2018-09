Différentes variétés pour un marché exigeant

Par DDK | Il ya 1 heure | 144 lecture(s)

Près d’une vingtaine de variétés de raisins sont produites dans la wilaya de Boumerdès. Quelque 60 % de la production concerne le raison dit Sabel, cultivé sur une superficie de 6 000 hectares, notamment à Sidi Daoud, Baghlia et Naciria. Grâce à ses qualités gustatives, cette variété est la plus prisée par le consommateur. Son prix est, cependant, élevé. Elle se vend à 250 DA le kilo en pleine saison. L’inconvénient de Sabel c’est sa périssabilité. Un vigneron dira que sa consommation doit se faire dans les deux jours qui suivent sa cueillette. En deuxième position, arrive le Red Globe, cultivé sur une surface de plus de 2 500 ha. D’origine espagnole, ce raison a fait ses preuves et, en un laps de temps relativement court, il est devenu prisé en raison de sa robustesse et son volume généreux. Le Red Globe est un fruit résistant qui peut garder sa forme durant plusieurs jours sans être conservé sous froid. Les viticulteurs, qui projettent d’exporter leurs produits vers les marchés extérieurs, notamment européens, misent énormément sur ce raison. Le Cardinal et le Gros noir sont, également, deux autres types de raison cultivés dans la région de Boumerdès, où une superficie de 2 000 ha leur est réservée. Plusieurs autres surfaces viticoles sont exploitées pour la culture d’autres variétés, comme le Muscat. Il faut dire que la wilaya a un climat agréable et adéquat pour le développement de la filière. L’absence d’une industrie de transformation dans la région a, en revanche, contraint les vignerons à se limiter de quelques variétés de tables. Rares sont ceux qui cultivent du raisin destiné à la fabrication de vins. Boumerdès s’est spécialisée dans le cépage de table tandis que celui de cuve est pratiqué par l’Ouest de pays.

Y. Z.